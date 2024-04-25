اليوم.. أربع مواجهات في انطلاق الجولة الـ 24 من نجوم العراق

2024-04-25 10:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق في ملاعب بغداد والبصرة بعد ظهر اليوم الخميس، مباريات الجولة الـ24 من منافسات دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم بإقامة أربع مباريات.حيث يخوض الشرطة اختباراً جديداً حينما يواجه النفط ، ويسعى القيثارة للتفوق على النفط، بغية تعزيز موقعه والحفاظ على فارق النقاط مع أقرب منافسيه، ويدرك الأخضر أن أي نتيجة غير الفوز ستضع صدارته تحت التهديد لذلك فإنه عازم على مواصلة سلسلة انتصاراته ومشواره نحو إحراز اللقب الثالث على التوالي، بدوره يستند النفط إلى الروح المعنوية المرتفعة عقب العروض المميزة للفريق في مبارياته الأخيرة من أجل إيقاف نجاحات القيثارة.وفي لقاء ثانٍ يرفع الجوية شعار التعويض بمواجهة كربلاء، ويبحث الأزرق عن النقاط الثلاث، وهو يمني النفس بتعثر المتصدر، لتقليص الفارق معه، وفي بقية لقاءات اليوم يلتقي الكهرباء مع زاخو، والميناء ونوروز.وتستكمل الجولة يوم غد الجمعة بلقاء الكرخ والزوراء، ويستضيف فريق القاسم منافسه دهوك، بينما يحط نفط ميسان الرحال لملاقاة نفط الوسط، على أن تختتم الجولة الـ 24 بعد غد السبت بإقامة مباراتين، تجمع الأولى نفط البصرة ونظيره النجف، بالوقت الذي يحل فيه الحدود ضيفاً على أمانة بغداد، في حين تم تأجيل مباراة أربيل والطلبة، بسبب التحاق أغلب عناصر الأنيق بصفوف منتخبنا الأولمبي المشارك حالياً في كأس آسيا تحت 23 عاماً.