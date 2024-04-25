وزير الداخلية يشدد على ضرورة تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالبتاوين بشكل دقيق

2024-04-25 10:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعشدد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، على ضرورة تنفيذ الخطة الأمنية في منطقة البتاوين بالعاصمة بغداد بشكل دقيق، مؤكداً على أهمية نجاح هذه العملية التي تهدف إلى إلقاء القبض على المطلوبين والمخالفين.وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هنالك جهوداً كبيرة بذلتها الوكالات الأمنية وقيادة عمليات بغداد الرصافة وقيادة شرطة الرصافة والدوائر التخصصية الأخرى، التي شاركت في عملية أمنية واسعة في منطقة البتاوين ببغداد"، مؤكداً أن "العملية الأمنية ستستمر عدة أيام".وأكد وزير الداخلية، على "ضرورة العمل وفق الخطط التي وضعت لإنجاح هذه العملية التي تهدف إلى إلقاء القبض على المطلوبين والمخالفين، فضلاً عن تنفيذ عمليات دهم وتفتيش للأهداف المطلوبة وكذلك الأماكن المشبوهة بشكل دقيق".وأضاف البيان، أن "وزير الداخلية استمع إلى شرح موجز من القادة والضباط المتواجدين في هذه العملية، وأهم الإنجازات المتحققة خلال الساعات الأولى من تنفيذها."