بعد استغاثة العائلات.. ماذا حصل في "كورنيش ديالى"؟

2024-04-25 10:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، عن احداث كورنيش نهر ديالى، فيما أشار الى تدخل القوات الأمنية على الفور بعد استغاثة العائلات بهم.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" عددا من "السكارى" تسببوا بإزعاج العائلات التي تسكن قرب كورنيش نهر ديالى في بعقوبة في ساعة متأخرة من مساء يوم امس ما دفعهم لمناشدة القوات الامنية بالتدخل".

واضاف، أن "مفارز حفظ القانون تدخلت بشكل فوري وتم اعتقال 6 من المخالفين ونقلهم الى مركز أمني خلال دقائق"، نافيًا "حدوث اشتباكات او تصادمات معهم، وتم التعامل معهم وفق السياقات القانونية".

واشار الى أن" القوات الامنية لن تتهاون مع اي خرق أمني وهي حاسمة في التعامل مع كل من يسبب اذى للأخرين"، نافيا "ما تردد عن اصابة ضابط اثناء عملية اعتقال المخالفين".