الإطاحة بإرهابيين اثنين من داعش جنوبي بغداد

2024-04-25 10:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة (٤/ إرهاب) في منطقة اللطيفية جنوبي العاصمة.

وبحسب بيان تقلته "بغداد اليوم"، فأن العملية تمت إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادة العمليات، حيث تمكنت قوة مشتركة من فرقة المشاة السابعة عشر، من القاء القبض على المتهمين بكمين محكم نصب لهم، بعد رصد تحركاتهم ومتابعة مكان تواجدهم واستدراجهم ضمن قاطع المسؤولية.