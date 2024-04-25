اسعار الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في بورصة الناصرية اليوم الخميس 

2024-04-25 11:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: يواصل سعر الصرف للدولار مقابل سعر الدينار العراقي لليوم الثاني بالانخفاض في بورصة الناصرية المحلية ليوم الخميس المصادف 25 نيسان للعام 2024 سعر الشراء 146500 دينار عراقي لكل 100دولار امريكي سعر البيع 147000 دينار عراقي لكل 100دولار امريكي. السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي والمنافذ...

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