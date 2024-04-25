اعتقال أكثر من 250 متهما من المتاجرين بالمخدرات والبشر والمخالفين في عملية وسط بغداد

2024-04-25 11:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، القاء القبض على أكثر من 250 متهما بقضايا تتعلق بالمخدرات والاتجار بالبشر و مخالفين لشروط الإقامة من الاجانب اضافة الى مكاتب صيرفة وهمية واسلحة مختلفة في العملية الامنية التي انطلقت في منطقة "البتاوين" وسط بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قائد شرطة الرصافة اللواء شعلان علي وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحملة الامنية في منطقة (البتاوين) ستستمر لعدة أيام، مضيفا أن أي مكان يمكن أن يقع تحت الشبهة ستصل إليه قوات وزارة الداخلية.

وأردف بالقول، إن القوات الامنية اعتقلت اشخاصا من جنسيات استرالية وسورية وسودانية لمخالفتهم قانون الاقامة، مشدداً على أن الداخلية لن تسمح بوقوع الجرائم وستطبق استراتيجية أمنية جديدة في بغداد.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، فجر اليوم الخميس، اطلاق عملية أمنية هي "الأكبر منذ سنوات" في حي البتاوين بمنطقة الباب الشرقي مركز العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، إنها وبإشراف وزيرها أطلقت فجر اليوم، عملية أمنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات في منطقة البتاوين ضمن العاصمة بغداد.

وبينت، أن المئات من ضباطها ومنتسبيها شاركوا في العملية، لإلقاء القبض على المطلوبين المخالفين، يرافقها جهد خدمي لتقديم الخدمات ورفع التجاوزات.