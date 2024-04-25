2024-04-25 11:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأقيم، صباح اليوم الخميس، المؤتمرُ الفنيّ الخاص بمباراةِ منتخبنا الأولمبيّ ونظيره الفيتنامي، التي ستقام في ملعبِ الجنوب بمدينةِ الوكرة مساء يوم غدٍ الجمعة في تمام الساعة 8:30 مساءً ضمن الدور ربع النهائي لنهائياتِ كأس آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" منتخبنا الأولمبي سيرتدي الطقمَ الأبيض الكامل، وحارس المرمى الزي الأصفر، فيما سيرتدي منتخبُ فيتنام اللون الأحمر وحارس المرمى اللون الأخضر".وأضاف :" وفقاً لتعليماتِ البطولة فإنه في حالةِ تعادل المنتخبين في الوقتِ الرسميّ سيصار إلى تَمديدِ المباراة إلى شوطين إضافيين (مدة كل شوط 15 دقيقة)، وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوءُ إلى ركلاتِ الجزاء الترجيحيّة لحسم نتيجة المباراة، وبلوغ الفائز الدور نصف النهائي للبُطولة".