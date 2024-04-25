الداخلية توجز تفاصيل "عملية البتاوين" وتعلن ضبط شركات وهمية وشبكات للدعارة

2024-04-25 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اوجز الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الأمني العميد مقداد ميري، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، تفاصيل "عملية البتاوين"، فيما اعلن عن ضبط شركات وهمية وشبكات للدعارة.

وقال ميري في مؤتمر صحفي حضرته "بغداد اليوم"، ان "العملية التي بدات فجر اليوم الخميس، اسفرت عن القاء القبض على عدة شبكات دعارة و مخدرات و تجارة بشر و مخالفين لشروط الإقامة إضافة الى ضبط شركات حوالة وهمية"، مبينا ان "العملية ستستمر لأيام حيث شارك فيها شرطة الاحداث وقيادة شرطة الرصافة واستخبارات الرصافة وشرطة الكرادة".

وأضاف ميري، انه "تم القاء القبض على 207 مخالفين وضبط أسلحة مختلفة إضافة الى مختبرات"، مشددا على ان "العملية مستمرة ولا نعلم كم يوم ستستمر".

وتابع ان "العملية شاركت فيها امانه بغداد بـ 500 عامل نظافة و 88 الية تنظيف"، لافتا الى ان "امين بغداد وجه بتنظيف المنطقة".

واكد، خلال المؤتمر، ان "ابرز الجنسيات التي تم القاء القبض عليها من غير العراقيين هي البنغلادشية والنيجيرية والاسترالية".

وأشار ميري الى ان "المنطقة مؤمنة لكن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الداخلية بعد الانتهاء من العمليات الإرهابية هي التوجه لمتابعة الجريمة الجنائية بكل اشكالها وضرب اي جيوب تمثل ملاذ جديد للجماعات المنحرفة"، مشيرا الى ان "واجب وزارة الداخلية هو الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين في كل مناطق العراق ولن نسمح بوقوع اي جريمة"، مستدركا بالقول انه "بحال وقوعها سنذهب لاكتشافها وهذه استراتيجية وتخطيط جديد في ملاحقة الجريمة للحد منها".

يشار الى ان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اشرف اليوم الخميس، بشكل ميداني على العملية الأمنية في منطقة البتاوين ببغداد ، فيما شدد على تنفيذ خطتها بشكل دقيق.

ونقل اعلام الوزارة عن الوزير اشادته بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، "بالجهود الكبيرة التي بذلتها الوكالات الأمنية وقيادة عمليات بغداد الرصافة وقيادة شرطة الرصافة والدوائر التخصصية الأخرى التي شاركت في عملية أمنية واسعة في منطقة البتاوين ببغداد التي تستمر عدة أيام".

وأكد الوزير، على "ضرورة العمل وفق الخطط التي وضعت لإنجاح هذه العملية التي تهدف إلى إلقاء على القبض على المطلوبين والمخالفين، فضلاً عن تنفيذ عمليات دهم وتفتيش للأهداف المطلوبة وكذلك الأماكن المشبوهة بشكل دقيق".

واستمع الشمري، الى "شرح موجز من القادة والضباط المتواجدين في هذه العملية وأهم الإنجازات المتحققة خلال الساعات الأولى من تنفيذها".

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم اطلاق عملية امنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد، وقال اعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري انطلقت عملية أمنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات في منطقة البتاوين ضمن العاصمة بغداد فجر اليوم الخميس". وأضاف البيان، ان "العملية شارك فيها المئات من ضباطها ومنتسبيها، لإلقاء القبض على المطلوبين المخالفين، يرافقها جهد خدمي لتقديم الخدمات للمواطنين ورفع التجاوزات".



