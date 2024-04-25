خلال 2023.. 13 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا

2024-04-25 11:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد معهد الإحصاء التركي، عن حجم التبادل التجاري مع العراق خلال العام 2023، وصل الى ما يقارب 13 مليار دولار. وذكر المعهد ، أن الصادرات التركية إلى العراق بلغت 12.8 مليار دولار، فيما استوردت أنقرة من بغداد 1.5 مليار دولار من المواد، خلال العام الماضي. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ذروته خلال السنوات الخمس الماضية في 2020، إذ وصلت قيمته الإجمالية إلى 17.3 مليار دولار. وفي وقت سابق قال وزير التجارة التركي عمر بولات، إن حجم الصادرات التركية إلى العراق مرشح بالوصول إلى 15 مليار دولار على المدى القريب. وأكد بولات، أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، للعراق شهدت التوقيع على اتفاقيات تجارية بين البلدين.