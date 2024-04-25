قرب اعتماد نظام الدفع الإلكتروني في الحافلات العراقية

2024-04-25 11:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، قرب اعتماد نظام الدفع الإلكتروني pos في الحافلات. وقال مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود في الوزارة، كريم كاظم حسين، في حديث تابعته الاقتصاد نيوز: ان الشركة مستمرة بافتتاح الخطوط بشكل متوالٍ ضمن مشروع النقل الجماعي. وأضاف حسين، أن حجم الحافلة كبير وهو يعادل 10 مركبات نوع كيا، لا سيما عند دخول الحافلات ذات الطابقين تباعاً، مما سيعمل على امتصاص زخم السيارات، مشيراً إلى أن الحافلات حديثة وتحتوي على أنظمة للتبريد وملتزمة بتسعيرة الدفع. وأكد أن آلية الدفع ستكون ضمن نظام pos للدفع الإلكتروني خلال الأيام القليلة المقبلة.