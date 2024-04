2024-04-25 12:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الخميس، القبض على مطلوبين اثنين بالقتب والتزوير في محافظة ذي قار.وذكرت الشرطة في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، أن “مفارز الفوج التكتيكي في المحافظة ألقت القبض على متهمين اثنين أحدهما يسكن قضاء البطحاء”، مبينا أنه “مطلوب بارتكاب جريمة قتل وتم إلقاء القبض...

The post أحدهما بـ”القتل”.. القبض على مطلوبين اثنين في ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.