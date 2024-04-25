العراق مستمر في سعيه للانضمام الى منظمة التجارة العالمية

2024-04-25 12:18:08 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن وزير التجارة رئيس اللجنة الوطنية المعنية بانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية أثير داود سلمان الغريري، إنجاز ملفي العرض الأولي للسلع والخدمات ضمن ملفات الانضمام للمنظمة. وقال الغريري في بيان أنه "تم استكمال إنجاز ملفي العروض الأولية للسلع والخدمات وتقديمهما رسميا إلى سكرتارية منظمة التجارة العالمية عبر القنوات الرسمية "، مؤكدا أن "هذه الخطوة المهمة تأتي في سياق جهود الحكومة العراقية وبرنامجها ‏الرامي إلى تعزيز التجارة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة والذي يعكس التزامها بضمان الاندماج الاقتصادي العالمي وتوسيع الشراكات الاقتصادية" . واوضح وزير التجارة ان "اللجنة الوطنية واللجان الفنية المنبثقة عنها وفريق الانضمام في الوزارة استطاع خلال مدة وجيزة