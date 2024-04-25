الملاريا مازال يشكل خطرا على كينيا

2024-04-25 12:18:08 - المصدر: قناة الثامنة

الخامس والعشرون من نيسان هو اليوم العالمي لمرض الملاريا، ومازالت كينيا تعاني من هذا المرض وأودى بحياة العديد منهم. في قرية صغيرة غرب كينيا، يخيم الحزن على عائلة روزبيلا أوور. ويني أكيني تبكي بحرارة لان اختها سقطت على الارض، بينما يتم وضع التابوت الذي يحمل جثة روزبيلا في القبر. "إنه أمر مؤلم للغاية بالنسبة لنا، فقد أودت الملاريا، وهو مرض قابل للعلاج، بحياة اثنين من أفراد الأسرة الذين لم يتمكنوا من الحصول على العلاج في الوقت المناسب. اصبحنا نتساءل كيف يمكننا التغلب على الملاريا ووضع حد لنهاية تأثيرها المدمر." يظل مرضى الملاريا طريحي الفراش ولا يزال الوصول إلى العلاج يمثل