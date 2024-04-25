موجة مطرية تجتاح العراق الأسبوع المقبل

2024-04-25 12:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، بأن أجواء ماطرة وغير مستقرة سيشهدها العراق خلال الأسبوع المقبل.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير إلى تشكل حالة ماطرة وأجواء غير مستقرة تبدأ بتقدم سحب ماطرة خفيفة تدريجياً مساء يوم الأحد المقبل في الأقسام الغربية من البلاد وتتوسع يوم الاثنين، وتزداد الحالة وشدة المطر يوم الثلاثاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع".

وأضاف "الأمطار ستكون في أغلب المدن لكن تختلف من مكان لآخر كون الحالة ربيعية وقد تكون الأقسام الشرقية والمناطق الشمالية وأجزاء من وسط وجنوبي البلاد معرضة لهطول أمطار بين متوسطة الشدة وغزيرة منها".