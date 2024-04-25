"تويوتا" تحقق مستويات إنتاج ومبيعات سنوية قياسية

2024-04-25 12:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة تويوتا موتور اليوم الخميس تسجيل مستويات قياسية في مبيعاتها العالمية وإنتاجها خلال العام المنتهي في 31 مارس، بدعم من الطلب القوي وغياب قيود توريد أشباه الموصلات التي كان عليها تحملها في السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، قالت صحيفة ميد جابان إيكونومست إن تويوتا تعتزم تأجيل بدء إنتاج سياراتها الكهربائية في الولايات المتحدة وتقليص الإنتاج المحلي لضمان سلامة المنتج وجودته بعد سلسلة من الفضائح في شركات تابعة للمجموعة. وحول العام المنتهي في شهر مارسآذار، قالت تويوتا إن مبيعاتها العالمية من الشركة الأم فقط ارتفعت 7.3 إلى 10.31 مليون وحدة على أساس سنوي، متجاوزة 10 ملايين وحدة لأول مرة. وسجل الإنتاج 9.97 مليون وحدة، بزيادة 9.2 على أساس سنوي. ولكن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم شهدت انخفاضا لمبيعاتها وإنتاجها في مارسآذار وسط منافسة شرسة في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم. وتراجعت مبيعات شركة تويوتا العالمية في مارس 2.1 عنها قبل عام إلى 897251 وحدة، وانخفض إنتاجها 10.3 إلى 807026 وحدة.