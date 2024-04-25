وزيرة الاتصالات تبحث بسلطنة عمان إمرار السعات عبر العراق عن طريق دول الخليج

2024-04-25 12:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحثت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الخميس، مع وزير الاتصالات العماني سعيد بن حمود المعولي، مشاريع الترانزيت وامرار السعات عبر العراق عن طريق دول الخليج العربي.

وذكر بيان لوزارة الاتصالات، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري التقت في العاصمة العمانية مسقط ، وزير الاتصالات العماني سعيد بن حمود المعولي".

وأشار إلى، أن "جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ، لاسيما في مجال تطوير قطاع الاتصالات والتحول الرقمي والاتمتة الإلكترونية ، كما تم مناقشة تطوير سبل العمل وتوفير الإمكانيات التي يتم اعتمادها في مجال الذكاء الاصطناعي وأهميته الكبيرة في الوقت الحاضر لمواكبة التطورات التكنولوجية الكبيرة في العالم".

وتابع البيان، "كما تمت مناقشة مشاريع الترانزيت وامرار السعات عبر العراق عن طريق دول الخليج العربي ودور الشركات العمانية الراغبة للاستثمار في هذا المجال" .