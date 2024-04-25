الأنبار تضع "رواتب الشهداء" على طاولة السوداني: لا تعمموا الإشكال على الجميع

2024-04-25 12:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – الانبار

أشاد عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، بزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المحافظة، فيما اشار الى ان اهالي المحافظة يتطلعون لإنهاء ملف رواتب الشهداء.

وقال الكبيسي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الأنبار تحتاج دفعة معنوية، وزيارة رئيس الوزراء حققت هذه الغاية، حيث تم إطلاق عدد من المشاريع الخدمية التي يحتاجها المواطن الأنباري".

وأضاف أن "زيارة المشاريع المتلكئة تعكس اهتمامًا من قبل رئيس الوزراء، وحث على ضرورة إكمال هذه المشاريع".

وأشار إلى أن "أهالي الأنبار يتطلعون لإنهاء ملف رواتب الشهداء والتعويضات، وإذا كانت هناك إشكاليات فيجب محاسبة المقصرين وألا يتم التعميم على المواطنين".

وأمس الأربعاء، اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جملة من المشاريع الخدمية لمحافظة الانبار، خلال ترأسه اجتماعاً للدوائر الخدمية في المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، ترأس في مبنى محافظة الأنبار، اجتماعاً ضمّ رؤساء الدوائر الخدمية والتنفيذية في المحافظة بحضور المحافظ وأعضاء مجلس الأنبار، وعدد من وكلاء الوزارات، حيث جرى، استعراض خطط المحافظة وبرامجها الخدمية ومشاريع القطاعات الأخرى، وأبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه سير تنفيذ المشاريع، والتوجيه بمتابعتها، ومعالجتها بهدف الإسراع في إكمالها وفق السقوف الزمنية المقرّة".

واضاف، ان "الاجتماع، شهد استعراض المشاريع التي ينفذها صندوق إعمار المناطق المحررة، وفق الأولويات التي وضعتها الحكومة، كما جرت مناقشة ملف شهداء وضحايا الإرهاب بحضور رئيس مؤسسة الشهداء، وشدد سيادته بضرورة ان تذهب الأموال إلى مستحقيها الحقيقيين".

وأعلن السوداني، خلال الاجتماع، عن جملة من المشاريع الخدمية للمحافظة، كما جاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، وهي كالآتي؛

أولاً/ مشاريع مجاري الصرف الصحي وشبكات مجاري مياه الأمطار في قضاء عنة بكلفة 101 مليار دينار وناحية كبيسة بكلفة 108 مليارات دينار .

ثانياً/ توجيه وزارة الصحة بإكمال متطلبات تنفيذ المشروعين أدناه، وذلك ضمن خطة الوزارة والاتفاق العراقي- الصيني :

1- مشروع إنشاء مستشفى نسائية وأطفال سعة 200 سرير في قضاء الفلوجة.

2-مشروع إنشاء مستشفى سعة 100 سرير في قضاء الخالدية.

ثالثا/ التوجيه بجسم المتعلقات الخاصة بتنفيذ مشروع ماء مدينة الرحالية.

وأشار السوداني، خلال الاجتماع، إلى "تضحيات أبناء الأنبار ووقوفهم مع الأجهزة الأمنية في محاربة الإرهاب، وانطلاقها نحو استحقاقات الخدمة والإعمار والتنمية، مؤكداً دعمه للحكومة المحلية؛ من أجل إنجاح عملها، حيث يتواجد فريق وزاري واستشاري في كل زيارة للمحافظات، وتحديد الملفات المهمة في كل محافظة، ومعالجة المعوقات"، بحسب البيان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه "أعلن من الأنبار بدء موسم التسويق لكل العراق، مؤكداً أنّ تسليم المستحقات في السنة الماضية بلا تأخير قد عزز ثقة الفلاح والمزارع بالعمل لمواسم لاحقة، كما أكد أن خطة الحكومة تتضمن بناء مستشفيات جديدة في أقضية الأنبار؛ بسبب قدم الموجود فيها، وكذلك التوجيه بإكمال الملعب الأولمبي والمنشآت الملحقة به في نهاية هذه السنة، وبين أن مركز المحافظة يعاني من عدم اكتمال المشاريع الخاصة بالصرف الصحي، مشدداً على أنّ العمل بالمشاريع دون إكمال البنى التحتية يُعد هدراً للأموال"، وفقا للبيان.