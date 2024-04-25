رئيس الجمهورية وعبد المهدي يؤكدان ضرورة تكاتف الجهود لحماية المكتسبات المتحققة

2024-04-25 12:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء الأسبق السيد عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، ضرورة تكاتف الجهود لحماية المكتسبات المتحققة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي".

واضاف انه "جرى، خلال اللقاء، بحث آخر التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد، والتأكيد على أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الخدمي والاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين في كافة أنحاء العراق".

وتابع "تم التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود بين الجميع لحماية المكتسبات المتحققة في مجال تثبيت الأمن والاستقرار ومواصلة الخطط والبرامج لتحقيق النهوض الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي".