الأعرجي من روسيا: العراق مازال بحاجة لدعم المجتمع الدولي

2024-04-25 12:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الخميس، أن بلاده ما تزال بحاجة الى دعم المجتمع الدولي لتحقيق استقرار وتنمية مستدامة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في الاجتماع الثاني عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن المنعقد بمدينة سانت بطرسبرغ في روسيا 2024.

وقال الاعرجي في كلمته، إن "رسالة العراق الى المجتمع الدولي هي رسالة اطمئنان بان شعبنا قد تجاوز تحديات العنف والإرهاب والهويات الفرعية ويسير قدما على طريق السلم والتنمية المستدامة".

وأضاف "نتطلع لدعم مسيرة الاقتصاد وتحريك عجلة التنمية والتعليم والمفاصل الاخرى المتعلقة بمستقبل العراقيين، من خلال تحويل الأزمات الى فرص للنجاح".

وأشار الاعرجي الى أن "العراق مازال بحاجة لدعم المجتمع الدولي، لتحقيق مسارات ومتطلبات إدارة التنوع والتعددية وتعزيز أمنه القومي وصولا لتحقيق استقرار وتنمية مستدامين".