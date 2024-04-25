2024-04-25 13:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:توقَّعت دائرة أنواء الناصرية الجوية، اليوم الخميس، أن تتأثر المحافظة بمنخفض جوي قادم من شبه الجزيرة العربية يتسبب بارتفاع درجات الحرارة في المحافظة.وقال مدير الانواء احمد كريم، في تصريح لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “محافظة ذي قار ستتاثر اليوم بمنخفض جوي قادم من شبة الجزيرة العربية سيؤثر بشكل مباشر...

The post لهيب الصيف يصل.. منخفض جوي يضرب ذي قار والحرارة ستبلغ 40 درجة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.