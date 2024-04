يفيد آلاف المنازل.. بلدية الدواية تعلن إكمال التصميم القطاعي لحي المنتظر

2024-04-25 13:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن مدير الدائرة بلدية الدواية فخري هاشم صباح، اليوم الخميس، إكمال إنجاز التصميم القطاعي المرقم لحي المنتظر في قضاء الدواية والذي يقع ضمن الحدود البلدية. وقال صباح في بيان تلقته شبكة أخبار الناصرية إنه “تم اكمال التصميم لحي المنتظر حسب القرار 320 الخاص بتمليك الدور السكنية”، لافتا إلى...

