وزير العدل يوجه باخلاء ثلاثة سجون في بغداد وإعادة توزيع النزلاء

2024-04-25 13:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، بالإسراع في استكمال متطلبات اخلاء 3 سجون في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير العدل في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير العدل خالد شواني، ترأس اجتماعا للكوادر الإدارية في دائرة الإصلاح العراقية، بحضور وكيل الوزارة الاقدم/ مدير عام دائرة الإصلاح العراقية من موقع ادنى زياد التميمي، ومدير عام دائرة التخطيط العدلي منى متى بيثون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بنقل السجون خارج مدينة الكاظمية المقدسة".

ووفقا للبيان، وجه وزير العدل بـ "استكمال كافة متطلبات نقل سجون العدالة/1 والعدالة/2 والحماية القصوى (الرجال والنساء) واخلاء مواقعها، وكذلك إزالة جميع المعوقات والإسراع بافتتاح مشروع تسفيرات النجف، فضلا عن اكمال إعادة تأهيل قسمي الاحكام الخفيفة والخاصة في سجن بغداد المركزي بأسرع وقت وذلك ضمن خطة الوزارة بتخفيف نسبة الاكتظاظ في السجون وفقا لخطة الوزارة".

كما وجه شواني بـ "إعادة توزيع وتصنيف النزلاء حسب الاحكام الصادرة بحقهم ومناطق سكناهم ليتسنى لذويهم اجراء المواجهات بسهولة، كما تم مناقشة الاستعدادات لتوفير المتطلبات اللوجستية والتجهيزات الخاصة بالنزلاء، إضافة الى مناقشة التحصينات بالتعاون مع الأجهزة الامنية ووضع خطة مناسبة لذلك".

وأكد وزير العدل، أن "الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها في سبيل ضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان في الأقسام الإصلاحية".