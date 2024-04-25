برلماني يتحدث عن "تسونامي التسول متعدد الجنسيات" ويحدد نقطة عبورهم للعراق

2024-04-25 13:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عارف الحمامي، اليوم الخميس (25 نيسان 2024) عن خفايا "تسونامي التسول" المتعدد الجنسيات في العراق.

وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ظاهرة التسول موجودة في اغلب المجتمعات لكن في العراق بلغت مستويات تحتاج الى مراجعة اذا ما عرفنا بان نسبة ليست قليلة منهم هم من جنسيات اجنبية ما يثير الكثير من علامات الاستفهام ".

واضاف، أن "التسول يحمل في طياته مضار اجتماعية وامنية على جدا خاصة وهنا نحن نتحدث عن جنسيات اجنبية"، مؤكدا ان "لجان نيابية عديدة من خلال المخاطبات الرسمية تحمل على تطويق الظاهرة والضغط على وزارتي الداخلية والعمل من اجل اتخاذ سلسلة اجراءات حاسمة لحسم الامر ولدفع الى ترحيل المتسولين الى بلدانهم".

واشار الى أن" اغلب المتسولين الاجانب يأتون عن طريق اربيل من خلال فيزا ثمن ينتقلون الى بغداد وبقية المحافظات عبر التهريب ومن ثم التواري عن الانظار قبل ان يجري كشفهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ومنها ترحليهم الى بلدانهم".

وصباح اليوم الخميس، أعلن مصدر أمني، اعتقال 35 شخصا في حصيلة أولية للعملية الامنية التي بدأت في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، "ان عملية الاعتقال تمت لعدم امتلاكهم أي مستمسكات ثبوتية والاشتباه بهم بتعاطي المخدرات والسرقة".

وكانت وزارة الداخلية، قد اعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم إطلاق عملية امنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد، وقال اعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري انطلقت عملية أمنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات في منطقة البتاوين ضمن العاصمة بغداد فجر اليوم الخميس". وأضاف البيان، ان "العملية شارك فيها المئات من ضباطها ومنتسبيها، لإلقاء القبض على المطلوبين المخالفين، يرافقها جهد خدمي لتقديم الخدمات للمواطنين ورفع التجاوزات".