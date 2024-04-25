2024-04-25 13:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

قرر محافظ ديالى مثنى علي التميمي، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، تخويل النائب الاول كريم علي آغا بمهام ادارة المحافظة لمدة 15 يوما.

وبحسب وثيقة صادرة من مجلس المحافظة وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "قرر محافظ ديالى مثنى التميمي تخويل النائب الاول كريم علي آغا بمهام ادارة المحافظة لمدة 15 يوما".

أدناه نص الوثيقة:

وفي وقت سابق من اليوم، باشر محافظ ديالى مثنى علي التميمي، بمهامه في تصريف الامور اليومية بالمحافظة لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب وثيقة صادرة من المحافظة بتاريخ 24 من شهر نيسان الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "استناداً للصلاحيات المخولة وبوجب القانون تقرر أن يستمر المحافظ الفائز في عضوية مجلس المحافظة مثنى علي التميمي في تصريف الامور اليومية لحين تشكيل حكومة جديدة".









وفي وقت سابق، قرر مجلس الدولة إعادة، مثنى التميمي الى منصب محافظ ديالى لادارة الامور اليومية لحين انتخاب محافظ جديد.



