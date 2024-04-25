2024-04-25 13:00:09 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن العملية الأمنية في البتاوين ستستمر عدة أيام، فيما أشارت إلى أنها الأولى من نوعها وتم خلالها إلقاء القبض على شبكات دعارة وتجارة مخدرات واتجار بالبشر.. وقال المتحدث باسم الداخلية، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي تابعته منصة “إيشان”، إن “عملية البتاوين الأمنية شهدت القبض على شبكات دعارة ومخدرات […]

ظهرت المقالة دعارة ومخدرات واتجار بالبشر.. الداخلية: عملية البتاوين ستستمر لأيام وسنصل لأي محل جريمة أولاً على Eishan.