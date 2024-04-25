2024-04-25 13:00:09 - المصدر: منصة إيشان

كشف معهد الإحصاء التركي، يوم الخميس، عن حجم التبادل التجاري مع العراق خلال العام 2023. وذكر المعهد في بيان، أن الصادرات التركية إلى العراق بلغت 12.8 مليار دولار، فيما استوردت أنقرة من بغداد 1.5 مليار دولار من المواد، خلال العام الماضي. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ذروته خلال السنوات الخمس الماضية […]

ظهرت المقالة صادرات تركيا إلى العراق تتجاوز 12 مليار دولار خلال عام واحد أولاً على Eishan.