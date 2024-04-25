تدمير أكثر من 12 ألف لغم ومقذوف يعود لــ "حرب الثمانين" في أربيل

2024-04-25 13:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مؤسسة شؤون الألغام في إقليم كردستان، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، تدمير أكثر من 12 ألف لغم ومتفجرات من مخلفات الحرب في منطقة جومان بمحافظة أربيل.

وقال مدير عام شؤون الألغام في أربيل، علي عبد الرحمن، في تصريحات لوسائل إعلام كردية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "فريق تدمير المتفجرات (EOD) بمساعدة فريق خبراء المتفجرات الفرنسيين، دمر 12 ألف و228 لغماً ومخلفات متفجرة، تم جمعها نتيجة العمل اليومي لفرق إزالة الألغام في مناطق مختلفة من محافظة أربيل وإدارة سوران الذاتية.

وتأسست مؤسسة شؤون الألغام عام 2007 لمساعدة حكومة إقليم كردستان في جهود إزالة الألغام وتطهير الأراضي وتجنيب المواطنين من أخطارها.

وقضى العديد من المزارعين والقرويين بعد أن زرع النظام السابق آلاف الألغام على الحدود طيلة السنوات التي أعقبت الحرب العراقية الإيرانية وخلال حملات التطهير والقمع ضد مواطني الإقليم.

وبعد عام 1991، ساهمت العديد من المنظمات المحلية والدولية المعنية بالألغام في تطهير الحدود العراقية الإيرانية من المتفجرات.

ولا تزال مساحات واسعة من الأراضي في إقليم كوردستان تحوي على ألغام غير منفلقة.