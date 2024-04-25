2024-04-25 13:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اقر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، استخدام تقنية "فيديو الكونفراس" بتدوين اقوال النزلاء في دوائر الإصلاح.

وقال اعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس القضاء الأعلى، عقد جلسته الرابعة في الساعة الثامنة من صباح، اليوم الخميس، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان".

واضاف البيان، انه "تم خلال الجلسة تأبين المجلس نائب المدعي العام المرحومة بيداء كاظم حسين التي وافاها الأجل اثر مرض عضال"، مبينا ان "المجلس اقر ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام".

وتابع، "كما اقر المجلس استخدام تقنية (فيديو الكونفراس) في تدوين اقوال النزلاء المودعين في دوائر الاصلاح المطلوبين في قضايا أخرى منظورة من قبل المحاكم الجزائية خارج منطقة موقع السجن".

ووجه المجلس بحسب البيان، رؤساء المناطق الاستئنافية ورؤساء دور القضاء "بعقد اجتماعات دورية مع منتدبي غرف المحامين لمعالجة الإشكاليات التي تواجههم اثناء عملهم في المحاكم".