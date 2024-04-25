التربية تحدد آلية تنقلات التلاميذ والطلبة في ممثليات كردستان.. وثيقة

2024-04-25 13:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التربية، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، آلية تنقلات التلاميذ والطلبة المنتظمين في ممثليات إقليم كردستان التابعة الى الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات، أعلنت آلية تنقلات التلاميذ والطلبة المنتظمين في ممثليات إقليم كردستان التابعة الى الوزارة ( أربيل وسليمانية ودهوك) للعام الدراسي 2023-2024".

أدناه نص الوثيقة:







