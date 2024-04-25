مجلس الوزراء يعقد جلسة "تعويضية" برئاسة السوداني

2024-04-25 13:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس الوزراء، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، جلسة "تعويضية" برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء عقد جلسة الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تعويضاً عن جلسة الأسبوع الماضي".

هذا ويعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية بشكل دوري كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، الا إن جلسة الأسبوع الماضي لم تعقد بسبب زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.