2024-04-25 13:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قائمقامية أربيل، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على رجل وزوجته انتحلا صفة طبيبيّ أسنان وفتحا عيادة لاستقبال المراجعين.

وقال قائممقام أربيل نبز عبد الحميد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات تمكنت من القبض على رجل وزوجته انتحلا صفة طبيبيّ أسنان دون امتلاك أي وثائق أو عضوية في نقابة الأطباء".

وأضاف أن "المتهمين سوريا الجنسية وقاما بفتح عيادة طبية في منطقة (هڤالان) وسط أربيل حيث تم القبض عليهما و تسليمهما للمحكمة".