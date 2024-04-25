إصابات باشتباك مسلح أثناء مداهمة في السليمانية

2024-04-25 13:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في السليمانية، يوم الخميس، بإصابة أربعة أشخاص بينهم شرطيان أثناء مداهمة نزل مطلوبين في المحافظة.

وقال مصدر في مستشفى شار بالسليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن أربعة مصابين اثنين منهم مدنيين واثنين منتسبين في شرطة السليمانية وصلوا، ظهر اليوم، إلى المستشفى بحالات اصابات متفاوتة.

وأوضح المصدر، أن تلك الإصابات وقعت إثر اشتباك مسلح حدث أثناء تنفيذ قوة من الشرطة أمر قضائي بحق أحد المتهمين في حي مجيد بيك.

وبين المصدر أن المتهم الذي أطلق النار على القوة الأمنية لاذ بالفرار إلى مكان مجهول.