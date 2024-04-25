2024-04-25 13:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وقعت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، اتفاقية مع جامعة روما الايطالية لـ"رقمنة" النظام الصحي في إقليم كوردستان.

وبموجب الاتفاقية فسيتم "رقمنة" النظام الصحي في إقليم كوردستان من خلال موظفي هذه الجامعة.

وقال الدكتور سامان برزنجي وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "جهوداً كثيرة بذلت لتوقيع اتفاقية شاملة بين حكومتي كوردستان وحكومة ايطاليا".

وأشار إلى أن "الجامعات المرموقة في الدول الأوروبية، بما فيها إيطاليا، تمتلك أحدث الأنظمة الصحية للعمل على رقمنة النظام الصحي في إقليم كوردستان، وخاصة في إطار التنسيق وتوفير المعلومات الواسعة".

وأضاف، أن "المراحل المقبلة من الاتفاقية ستشمل التدريب والتنمية البشرية وقدرات العاملين في المجال الصحي".

من جانبه، قال القنصل الإيطالي في إقليم كوردستان ميكليه كاميروتا إن "جهود رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وكذلك العاملين في المجال الصحي اثمرت عن توقيع هذه الاتفاقية".