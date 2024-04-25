التربية تعلن آلية تنقلات التلاميذ والطلبة في ممثليات إقليم كوردستان

2024-04-25 13:54:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات، يوم الخميس، آلية تنقلات التلاميذ والطلبة المنتظمين في ممثليات إقليم كوردستان التابعة الى الوزارة ( أربيل وسليمانية ودهوك) للعام الدراسي 2023-2024.

وحسب الكتاب المنشور أدناه الصادر عن المديرية العامة للتقويم والامتحانات فإن آلية التنقلات كالاتي:

اولاً: يُنقل التلاميذ والطلبة بين المدارس في مراكز محافظات الاقليم.

ثانياً: يُنقل التلاميذ والطلبة من ممثليات وزارة التربية في إقليم كوردستان الى محافظاتهم الاصلية وحسب بطاقة السكن حصراً.

ثالثاً: يُنقل التلاميذ والطلبة من ممثليات وزارة التربية في إقليم كوردستان الى المديريات العامة للتربية في بغداد حصرا بغض النظر عن سكنهم الاصلي.