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التربية تعلن آلية تنقلات التلاميذ والطلبة في ممثليات إقليم كوردستان

التربية تعلن آلية تنقلات التلاميذ والطلبة في ممثليات إقليم كوردستان
التربية تعلن آلية تنقلات التلاميذ والطلبة في ممثليات إقليم كوردستان
2024-04-25 13:54:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات، يوم الخميس، آلية تنقلات التلاميذ والطلبة المنتظمين في ممثليات إقليم كوردستان التابعة الى الوزارة ( أربيل وسليمانية ودهوك) للعام الدراسي 2023-2024.

وحسب الكتاب المنشور أدناه الصادر عن المديرية العامة للتقويم والامتحانات فإن آلية التنقلات كالاتي:

اولاً: يُنقل التلاميذ والطلبة بين المدارس في مراكز محافظات الاقليم.

ثانياً: يُنقل التلاميذ والطلبة من ممثليات وزارة التربية في إقليم كوردستان الى محافظاتهم الاصلية وحسب بطاقة السكن حصراً.

ثالثاً: يُنقل التلاميذ والطلبة من ممثليات وزارة التربية في إقليم كوردستان الى المديريات العامة للتربية في بغداد حصرا بغض النظر عن سكنهم الاصلي.

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