2024-04-25 14:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

إعتقلت قوة تابعة للشرطة الاتحادية، اليوم الخميس (25 نيسان 2024) متهمين إثنين بإرتكاب جريمة قتل، وبوقت قياسي، في منطقة الرشاد شرقي العاصمة بغداد.

وبحسب بيان للاتحادية، تلقته "بغداد اليوم"، فأن شخصين قتلا واصيب طفل إثر خلاف عائلي (اولاد عم)، وعلى إثرها توجهت قوة من اللواء العشرين الفرقة الخامسة / شرطة اتحادية إلى محل الحادث وتمكنت من تطويق المكان والقاء القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة بوقت قياسي مع ضبط بندقية كلاشنكوف بحوزتهم، تم إحالة المتهمين مع السلاح المضبوط اصوليا إلى الجهات المختصة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم.