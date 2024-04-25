تحذير من البنك المركزي عن "اساءة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني"

2024-04-25 14:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، من إساءة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

وقال اعلام البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "البنك المركزي يحذر من إساءة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني"، مؤكدًا انه "مستمر بإحالة البطاقات واصحابها ممن يتأشر بحقهم ذلك إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ".

وأوضح انه "يتم إحالة تقارير البطاقات التي يتم إساءة استخدامها إلى مجلس القضاء الأعلى لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها استناداً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، الأمر الذي ساعد المحاكم المختصة بإصدار قراراتها المتضمنة بالحبس ومصادرة البطاقات".

ودعا البيان، إلى "عدم إساءة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بأي شكل من الاشكال تجنباً للمساءلة القانونية التي سيتعرض لها صاحب البطاقة".