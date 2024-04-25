القضاء يقر استخدام تقنية (فيديو الكونفراس) في تدوين اقوال النزلاء

2024-04-25 14:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أقر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، استخدام تقنية (فيديو الكونفراس) في تدوين اقوال النزلاء.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة المنعقدة في الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان".

وأضاف البيان، ان "المجلس اقر ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، واستخدام تقنية (فيديو الكونفراس) في تدوين اقوال النزلاء المودعين في دوائر الاصلاح المطلوبين في قضايا أخرى منظورة من قبل المحاكم الجزائية خارج منطقة موقع السجن".

وتابع ان "المجلس وجه رؤساء المناطق الاستئنافية ورؤساء دور القضاء بعقد اجتماعات دورية مع منتدبي غرف المحامين لمعالجة الاشكاليات التي تواجههم اثناء عملهم في المحاكم".