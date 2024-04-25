وزير التخطيط: التعداد التجريبي سيجري في النصف الثاني من أيار المقبل

2024-04-25 14:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ـ وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الخميس، بتوفير جميع المتطلبات الخاصة بتنفيذ (التعداد التجريبي) الذي سيُنفذ خلال شهر أيار المقبل، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل اختباراً لقدرات الوزارة في إطار استعداداتها لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن.

وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هيئة الرأي في وزارة التخطيط، عقدت اجتماعها الدوري الرابع لهذا العام 2024، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم".

ووجه وزير التخطيط، خلال ترؤسه الاجتماع، بـ"توفير جميع المتطلبات الخاصة بإجراء (التعداد التجريبي) المزمع إجراؤه في النصف الثاني من شهر أيار المقبل".

وأكد، أن "هذه الخطوة تمثل اختباراً لقدرات الوزارة في إطار استعداداتها لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن الذي سينفذ في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل".

وأشار الوزير، الى أن "مشروع التعداد يمثل أولوية أولى للوزارة والحكومة"، مشدداً على "الدور الأساسي للحكومات المحلية في المحافظات في تنفيذ المشروع".

واستعرض رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم، التقدم المحرز في الاستعدادات الجارية لإجراء التعداد التجريبي، مشيراً الى أن "الدورات التدريبية لكوادر الهيئة ستنطلق في الأول من أيار المقبل، استعداداً لإجراء التعداد التجريبي في العشرين من الشهر نفسه".

وتابع أن "الاجتماع شهد مناقشة عدد من القضايا والملفات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ الإجراءات والتوصيات والقرارات اللازمة بشأنها"، لافتاً إلى، أن "الهيئة أقرت توقيع مذكرة تفاهم علمي وتقني في مجال الاعتماد بين الهيئة العراقية للاعتماد والمجلس الوطني للاعتماد التونسي".

واتخذت الهيئة عدداً من القرارات الأخرى تتعلق بتوفير المباني لعدد من دوائر التخطيط والإحصاء في المحافظات، وإبرام مذكرة تفاهم للتعاون مع نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين.