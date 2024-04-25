مروة محمد.. مسيرة رياضية حافلة بنكهة أكاديمية

2024-04-25 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – ميثم الخفاجي

تزخر رياضتنا النسوية بالعديد من اللاعبات اللواتي قدمن مستويات رائعة في المسابقات المحلية، وأثبتن أحقيتهن في تمثيل العراق في المحافل الدولية، وتبرز على وجه التحديد لاعبة المنتخبات الوطنية، الأكاديمية والتربوية مروة محمد، التي تألقت كلاعبة ومدربة وتدريسية، كونها حاصلة على شهادة الماجستير في التربية الرياضية وبرعت في عدة ألعاب وهي كرة اليد والسلة والكرة العابرة والنتبول .

وقالت مروة محمد في مقابلة أجرتها مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" مشوارها الرياضي بدأ كلاعبة في الفرق المدرسية لكرة اليد، ثم انتقلت للعب في منتخب التربيات إذ شاركت في عدة بطولات أقيمت في أكثر من محافظة، حصدت فيها مراكز متقدمة منها الأولى والثالثة، بعدها انتقلت للعب كرة السلة ومثلت الأندية المحلية وشاركت بعدة بطولات أهمها بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت في بغداد ومثلت فيه نادي النصر والتي حصلت فيها على المركز الثالث على حساب نادي المستقبل ، بعدها شاركت في اختبارات نادي الشرطة لتشكيل فريق كرة اليد، ومثلت النادي عام 2016، وحصلنا على المركز الثالث في الدوري المحلي بمحافظة بابل، وآخر مشاركة محلية كانت برفقة نادي النجمة الذي أحرز المركز الثالث في بطولة أنديه العراق التي أقيمت في أربيل للموسم 2022".

وأضافت محمد أنها " لعبت لعدة منتخبات وطنية مختلفة ،هي كرة اليد والنت بول والكرة العابرة والديبول، حيث تم استدعاؤها لتمثيل المنتخب الوطني لكرة اليد للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في المملكة الأردنية وكانت مشاركة ضعيفة للعراق بسبب ضعف الإعداد ، بعدها تم استدعاؤها لمنتخب الكرة العابرة وكانت وقتها لعبة جديدة تجمع بين كرة السلة وكرة اليد، وبالفعل شاركت كقائدة للفريق في بطولة آسيا التي أقيمت في الهند وأحرزنا اللقب بجدارة، بعدها تم استدعاؤها لتمثيل منتخب النت بول وهي لعبة حديثة وشاركت في معسكر تحضيري في الإمارات وما زالت الاستعدادات متواصلة في هذه اللعبة، بالاضافة الى التحضير للمشاركة في بطولة الأندية لكرة اليد المزمع إقامتها في شهر تموز المقبل ".

وتابعت محمد، أنها " عملت كمدربة لمنتخب تربية الكرخ الثالثة ومنتخب تربية الكرخ الأولى للبنات بفعالية كرة اليد وهي الان مدرسة لمادة التربية الرياضية للمرحلة الإعدادية في إحدى مدارس بغداد وتستعد لإكمال دراساتها العليا لنيل الدكتوراه في تخصصها".