إلغاء آلاف الرحلات الجوية في أوروبا

2024-04-25 15:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

ألغيت آلاف الرحلات في أوروبا الخميس ، في حين قد تضطر رحلات أخرى إلى تغيير مسارها لتفادي المجال الجوي الفرنسي إثر إضراب للمراقبين الجويين في المطارات الفرنسية. وطالت قرارات الإلغاء خصوصا الرحلات القصيرة أو المتوسطة المدى، واضطر آلاف الركاب إلى إعادة برمجة أسفارهم في فترة العطلات هذه في فرنسا. ومن المرتقب تسيير حوالى 2300 رحلة تنطلق من مطار فرنسي أو تصل إليه، في مقابل 5200 بالأمس، وفق بيانات المديرية العامة للطيران المدني. وألغيت في أوروبا أكثر من ألفي رحلة وقد تضطر ألف رحلة أخرى إلى تغيير مسارها لتفادي المجال الجوي الفرنسي، بحسب أكبر اتحاد لشركات الطيران في القارة الأوروبية "ايرلاينز