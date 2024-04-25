اصابة عدد من الاشخاص خلال مواجهة مسلحة في السليمانية

2024-04-25 15:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

اصيب عدد من الاشخاص بجروح الخميس خلال مواجهة مسلحة بين قوات الشرطة ومتهم في مدينة السليمانية. المتحدث باسم صحة السليمانية سامان شيخ لطيف قال لقناة الثامنة ان مستشفيات السليمانية استقبلت اربعة مصابين في المواجهة، صحة اثنان منهما غير مستقرة. واكد مراسل قناة الثامنة من مكان الحادث في السليمانية الجديدة مداهمة مفرزة من الشرطة منازل عدد من المتهمين لالقاء القبض عليهم اثر اصدار اوامر القاء القبض عليهم، ونشبت المواجهة المسلحة بين الجانبين وادت الى وقوع اصابات، مشيرا الى اجراء التحقيقات في الحادث. وفي اخر حدث امني في السليمانية قبل ايام قال مصدر في اسايش لقناة الثامنة ان سيارة انفجرت في حي