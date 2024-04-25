التهديدات الامريكية تغلق البورصة العراقية على خسارة 

2024-04-25 15:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اغلقت البورصة العراقية، جلسة نهاية الاسبوع، خاسرة بنسبة 0.35٪، نتيجة التطورات الامنية في شمال العراق بعد تهديد الولايات المتحدة الامريكية، بتوجيه ضربات داخل العراق. ووصل المؤشر الرئيسي للبورصة 1006.5، اذ تداول 890 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار دينار من خلال 817 صفقة، على اسهم 40 شركة. اما الشركات الأكثر نشاطا من حيث الأسهم المتداولة، فقد تصدر مصرف الشرق الأوسط ذلك ب 200 مليون سهم، بقيمة قرابة 243 مليار دينار، ومصرف العراقي الاسلامي 182 مليون سهم.