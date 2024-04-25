العراق: الوصول لحاجز 7 ملايين طن من إنتاج القمح خلال الموسم الحالي

2024-04-25 15:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع وزير الزراعة العراقي عباس المالكي، الوصول الى حاجز 7 ملايين طن من انتاج محصول القمح خلال الموسم الحالي.

جاء ذلك خلال لقائه نخبةً من الباحثين والأكاديميين والمختصين في مجال الزراعة في المملكة المتحدة في مبنى اللوردات في العاصمة البريطانية (لندن)، وفقا لبيان صادر عن وزارة الزراعة اليوم الخميس.

وعرض الوزير توجه العراق إلى الزراعة الذكية وتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية كالحنطة والخضروات ما انعكس ايجابا على انتاج الموسم الحالي والوصول الى حاجز سبعة ملايين طن من القمح مقارنةً بخمسة ملايين ومائتي الف طن في العام الماضي في الوقت الذي تبلغ فيه حاجة العراق من هذا المحصول الى أقل من خمسة ملايين طن.

كما أشار الوزير المالكي إلى رغبة العراق في بناء برامج للتعاون والشراكة مع المختبرات البريطانية المختصة في مجال الزراعة النسيجية للنخيل.

من جانبهم، عبر عددٌ من الحاضرين عن رغبتهم في دعم مشاريع التنمية الزراعية في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لذلك ودعم برامج الزراعة الذكية التي تسعى الحكومة العراقية لتحقيقها.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، من محافظة الانبار إطلاق الموسم التسويقي لمحصول القمح في العراق.