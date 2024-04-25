مستشار حكومي يحذر من باب فساد بمشروع قانون مدرج في جدول أعمال البرلمان

2024-04-25 15:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

حذر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ضياء الناصري، اليوم الخميس، من مشروع قانون مدرج في جدول أعمال البرلمان ليوم السبت المقبل سيفتح باباً للفساد.

وقال الناصري، في تدوينة له على منصة "X":"طالعنا في جدول أعمال البرلمان في الجلسة الـ 20 الفقرة رابعاً: (إعادة العقارات إلى أصحابها..) وبقدر ما أن العنوان يبدو منصفاً لأصحاب الحقوق، لكنه قد يفتح أبواباً من الفسادِ بعشرات المليارات تستنزف موارد الدولة مالياً وتثقل كاهلها اقتصادياً تحت عنوان براق".

وتوقع أن يفتح هذا القانون الباب أمام إعادة تقييم آلاف العقارات المباعة سابقاً لمن يعتقدون بأن تقييم عقاراتهم كان مجحفاً.

وتضمن جدول أعمال مجلس النواب، في جلسته المقرر انعقادها يوم السبت المقبل، القراءة الأولى لمشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).