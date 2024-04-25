بـ 4 اهداف واستراتيجية انفتاح جديدة.. صولة أمنية على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

2024-04-25 15:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكد مصدر امني، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، انطلاق عملية امنية على الحدود الإدارية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "عملية امنية مشتركة انطلقت من محوريين في قاطع المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين بإسناد من التشكيلات الساندة".

وأضاف المصدر، ان " العملية لها 4 اهداف رئيسية هي إعادة تمشيط وتأمين الطرق والمنحدرات وإعادة التموضع في العمق ضمن استراتيجية الانفتاح الجديدة"، لافتا الى ان "العملية ستشمل مناطق محددة من المطيبيجة ضمن حدود صلاح الدين".

وأوضح ان "المطيبيجة لم تعد منطقة ساخنة خاصة ان نشاط خلايا داعش تقلص بمعدلات عالية في الأشهر الماضية بسبب الضربات الجوية التي أطاحت بأهم قادة التنظيم".

يشار الى ان قطعات قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، تمكنت امس الأربعاء، من إلقاء القبض على 7 مطلوبين للقضاء في محافظات ديالى وميسان والديوانية.

وبحسب بيان لقوات الرد السريع، تلقته "بغداد اليوم"، ان المطلوبين متهمين بتجارة المواد المخدرة وتعاطيها وحيازة الأسلحة غير المرخصة، وتمت العملية بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في هذه المحافظات بالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع، مضيفا بأنه تم تسليم المطلوبين والمضبوطات الى جهة الطلب أصولياً.



