"صيغة العقد" تعطل انتقال نجم الميرنغي إلى ميلان

2024-04-25 15:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يرغب نادي ميلان الايطالي في الحصول على خدمات أحد اللاعبين البارزين في صفوف فريق ريال مدريد الاسباني خلال الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، "يريد ميلان ضم داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن" ريال مدريد يرحب برحيل سيبايوس في الصيف، رغم أن عقده مع الميرنجي ينتهي في صيف 2027، بسبب أنه خارج حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي".

وأوضحت أن "العلاقة ممتازة بين ريال مدريد وميلان، لكن لا يزال هناك خلاف بين الناديين حول صيغة الصفقة".

وذكرت أن "ميلان يريد ضم سيبايوس على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، على شاكلة صفقة إبراهيم دياز قبل 3 سنوات".

على الجانب الآخر، "يريد ريال مدريد بيع سيبايوس نهائيا في الصيف المقبل نظير 10 ملايين يورو على الأقل".

المصدر: كوورة



