اليوم.. تشافي و لابورتا يكشفان كواليس اجتماع "العودة"

2024-04-25 15:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يعقد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الاسباني، والمدير الفني للفريق الأول تشافي هيرنانديز، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، مؤتمرا صحفيا يكشفان فيه اسباب تراجع تشافي عن قراره مغادرة النادي في نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ، فان "لابورتا وتشافي سيظهران معًا في المدينة الرياضية خوان جامبر في مؤتمر صحفي مشترك الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت إسبانيا، لتوضيح أسباب قرار بقاء المدرب لعام آخر وإتمام عقده.

وكان لابورتا قد عقد اجتماعا حاسمًا مع تشافي، مساء أمس الأربعاء، بحضور المدير الرياضي ديكو في المدينة الرياضية، ولكن تم استكماله لاحقًا في منزل رئيس النادي.

وتم الإعلان عن استمرار تشافي لنهاية عقده عبر الصحف الإسبانية تباعًا، قبل أن يخرج رافا يوستي نائب رئيس النادي الكتالوني، ليُعلن رسميًا بقاء المدير الفني في الموسم الجديد.

المصدر: وكالات



