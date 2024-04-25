السيد الحكيم يدعو من مضيف قبيلة السواعد لاستثمار الفرص وتوجيه الموازنات في مجال الخدمات

2024-04-25 16:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

في مضيف الأخ العزيز جناب الشيخ رياض الساعدي، التقينا جمعا من شيوخ ووجهاء قبيلة السواعد الكريمة، واستذكرنا المواقف والمحطات التي جمعتنا بهم وتناولنا تطورات العراق على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي وتوجهات الحكومة لإنهاء مهام التحالف الدولي بشكل ودي مع علاقات بينية بين العراق ودول التحالف وفق المصالح المشتركة وحفظ سيادة العراق، فالعراق جزء من منظومة إقليمية ودولية ولابد أن يكون فاعلا ومتفاعلا مع دول المنطقة والعالم، وبيّنا أن زيارة رئيس الوزراء جاءت في هذا الإطار وفي مسار تنفيذ الاتفاقية الإطارية مع الولايات المتحدة.

?أكدنا أن المؤشرات الإيجابية أمنيا وسياسيا واجتماعيا دليل تعافي العراق وانطلاقته نحو تحقيق التنمية وتقديم الخدمات، وبيّنا أن مجالس المحافظات والدماء الجديدة التي ضخت ستسهم في تحسين واقع محافظة ميسان، وأن الفرصة مؤاتية لتحقيق تطور نوعي في واقع المحافظة.

?دعونا لاستثمار الفرص وتوجيه الموازنات في مجال الخدمات وتعزيز فرص التنمية، وجددنا دعوتنا أيضا إلى دعم الاستثمار وإيجاد بيئة استثمارية مناسبة وآمنة قادرة على استجلاب رؤوس الأموال، ودعونا أبناء ميسان حكومة وعشائر ووجهاء إلى التباني على دعم الاستثمار وتوفير الحماية للمستثمرين، وأكدنا أن النزاعات العشائرية تعطي صورة على عدم توفر الأمان في محافظات الجنوب.

?شددنا على تصويب فوهات السلاح بوجه الإرهاب، ويمكن حل الاختلافات عبر الشرع والعرف والقانون، ودعونا أبناء ميسان لوضع حد لهذه الاشكالية، وأن يكونوا مثالا يُحتذى به لباقي المحافظات