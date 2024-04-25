النفط: افتتاح منفذ جديد للغاز السائل الخاص بالمركبات في بغداد

2024-04-25 16:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلنت وزارة النفط، الخميس، افتتاح منفذ جديد للغاز السائل الخاص بالمركبات في بغداد. وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر، في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أنه تم افتتاح مشروع منفذ الصمود النموذجية في بغداد لتزويد الغاز السائل للمركبات، الى جانب افتتاح ورشة اضافة منظومة الغاز السائل، مشيراً إلى انها خطوة مهمة باتجاه زيادة منافذ تجهيز الغاز السائل للمركبات وورش إضافة منظومات الغاز لمواكبة زيادة كميات الاستهلاك للغاز السائل التي تشهد ارتفاعاً في اعداد المركبات التي تستخدم منظومة الغاز وكمية استهلاك الغاز. وأضاف، إن هذه المشاريع تعد من أكبر المشاريع في قطاع الغاز السائل بالعراق، لافتاً إلى أن مشروع ورشة الصمود النموذجية لإضافة منظومات الغاز السائل للسيارات من جهته قال مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز أنمار علي حسين، ان المشروع تم تنفيذه من قبل الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز من حيث التصاميم والاشكال الهندسية والفنية وصولًا لعملية التشغيل في الورشة والمنفذ مع أعتماد أعلى معايير السلامة الأمان في إتمام هذا المشروع ودخوله حيز العمل. وأضاف، إن هذا المشروع النموذجي يهدف إلى تقديم افضل الخدمات للمواطنين في قطاع الغاز السائل. وأوضح أن هذا المشروع يعد ضمن المشاريع التي نفذت في المدخل الجنوبي للعاصمة. واشار حسين إلى أن منافذ تجهيز وقود الغاز للمركبات تعتمد التسعيرة المقررة 200 دينار للتر الواحد.