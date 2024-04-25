وزير التجارة: شكلنا لجنة اقتصادية مشتركة مع تركيا

2024-04-25 16:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير التجارة أثير الغريري، الخميس، أن اللجنة الاقتصادية التجارية مع تركيا ستذلل جميع المعوقات أمام تجار البلدين، مشيراً الى أنها تمثل العمود الفقري للعلاقة المشتركة. وقال الغريري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن العراق شكل لجنة اقتصادية تجارية مشتركة مع تركيا، إضافة الى توقيع الكثير من مذكرات التفاهم بين وزراء ورؤساء الهيئات في البلدين. وأضاف أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعتبر انطلاقة جيدة للعلاقة التجارية بين العراق وتركيا، لافتاً الى أن اللجنة الاقتصادية التجارية هي إطار قانوني لتذليل جميع المعوقات أمام التجار العراقيين والأتراك. وذكر أن أعضاء اللجنة المشتركة من القطاع العام، تركز على القطاع التجاري لتكون العمود الفقري للعلاقة بين البلدين.